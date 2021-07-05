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Обляков рассказал о задаче команды на сезон-2021/22

18:32
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал о настрое команды на предстоящий сезон.

«Какие надежды? Настрой — не зацикливаться на неудачах. Болельщики, конечно же, ждали, что мы выступим лучше. Была критика, мы ее принимаем. Постараемся двигаться только вперед, планка у нас всегда высокая. Безразличия в команде нет и никогда не было, потому что любой человек, спортсмен, футболист хочет побеждать, в том числе и я. Мы сделаем все, чтобы следующий сезон стал для ЦСКА успешным», — цитирует Облякова официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне Обляков провел 27 матчей в чемпионате России, забил один гол и отдал 3 результативные передачи.

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял 6-е место в Тинькофф РПЛ и не попал в еврокубки впервые за 20 лет.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/ivan-oblyakov-budet-zdorovo-zabit-gol-v-svoy-den-rozhdeniya/

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