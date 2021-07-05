«Ахмат» в товарищеском матче обыграл «Шинник»
18:31
Голы забивали Ислам Альсултанов и Амир Адуев. Игра проходила в необычном формате — четыре тайма по 30 минут.
Товарищеский матч
«Ахмат» (Грозный) — «Шинник» (Ярославль) — 2:0 (0:0)
Голы: Альсултанов, Адуев.
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