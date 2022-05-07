«Нижний Новгород» — «Ахмат»: Бобровский отменил пенальти в ворота гостей после подсказки ВАР
Главный арбитр встречи 28-го тура Тинькофф РПЛ между «Нижним Новгородом» и «Ахматом» Ян Бобровский назначил пенальти в ворота гостей в конце второго тайма.
Одиннадцатиметровый был назначен после того, как полузащитник Евгений Харин толкнул в своей штрафной в спину хавбека нижегородцев Игоря Горбунова.
Однако после просмотра ВАР судья изменил свое решение: он отменил пенальти и показал Горбунову желтую карточку за симуляцию.
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|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|5 : 2
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|1 : 3
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
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|
Арсенал – Краснодар
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|8.05
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|
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Уфа
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|
|
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Ростов
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Матео Кассьерра
Сочи
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|П
|
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Антон Зиньковский
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Краснодар
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Горан Чаушич
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