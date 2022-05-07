«Нижний Новгород» — «Ахмат»: Бобровский отменил пенальти в ворота гостей после подсказки ВАР

Главный арбитр встречи 28-го тура Тинькофф РПЛ между «Нижним Новгородом» и «Ахматом» Ян Бобровский назначил пенальти в ворота гостей в конце второго тайма.

Одиннадцатиметровый был назначен после того, как полузащитник Евгений Харин толкнул в своей штрафной в спину хавбека нижегородцев Игоря Горбунова.

Однако после просмотра ВАР судья изменил свое решение: он отменил пенальти и показал Горбунову желтую карточку за симуляцию.