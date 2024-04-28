Селюк рассказал о будущем форварда «Ахмата» Конате

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, высказался об интересе к своему клиенту.

«Будущее Конате? Сейчас все его мысли об «Ахмате». Он хочет помочь команде. С другими клубами мы не общались. Интерес к нему всегда был и остается», — цитирует Селюка «РБ Спорт».

26-летний форвард в текущем сезоне провел за грозненцев 30 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал одну голевую передачу. Конате выступает за «Ахмат» с лета 2021 года.