Селюк рассказал о будущем форварда «Ахмата» Конате
Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, высказался об интересе к своему клиенту.
«Будущее Конате? Сейчас все его мысли об «Ахмате». Он хочет помочь команде. С другими клубами мы не общались. Интерес к нему всегда был и остается», — цитирует Селюка «РБ Спорт».
26-летний форвард в текущем сезоне провел за грозненцев 30 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал одну голевую передачу. Конате выступает за «Ахмат» с лета 2021 года.
Источник: «РБ Спорт»
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|28.04
|14:00
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Спартак – Локомотив
|- : -
|28.04
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Динамо – Зенит
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Балтика – ЦСКА
|- : -
|29.04
|13:00
|
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|29.04
|15:15
|
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Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
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|
Константин Тюкавин
Динамо
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|П
|
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Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
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Спартак
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|И
|К
|Ж
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ЦСКА
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|8
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