«Локомотив» в гостях сыграет со «Спартаком» 28 апреля

«Спартак» и «Локомотив» 28 апреля встретятся в Москве в матче 26-го тура чемпионата России по футболу. Игра пройдет на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арена». Начало — в 16.15 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция встречи «Спартак» — «Локомотив» пройдет на сайте matchtv.ru и на канале «Матч ТВ». Прямой эфир начнется в 15.15 мск. Игру также смогут увидеть все обладатели подписки на телеканал «Матч Премьер».

В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события противостояния 26-го тура РПЛ. На нашем сайте также проведут текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий матча «Спартак» — «Локомотив».

«Спартак» находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. «Локомотив» располагается на четвертой строчке с 41 баллом.

В последний раз команды встречались 5 ноября 2023 года. Тогда «Локомотив» на своем поле стадиона «РЖД Арена» сыграл вничью со «Спартаком» (1:1) в 14-м туре РПЛ.

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