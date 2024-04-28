«Ахмат» — «Пари НН»: Конате открыл счет в матче

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате забил гол на 25-й минуте матча 26-го тура РПЛ против «Пари НН» — 1:0.

Полузащитник гроненской команды Бернард Бериша пробил по воротам, но голкипер Артур Нигматуллин отбил мяч. Конате оказался первым на добивании и открыл счет в матче.