«Нижний Новгород» — «Ахмат»: Трошечкин открыл счет в матче
Полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин отличился в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода». Он открыл счет на 74-й минуте матча — 1:0.
Партнеры вывели Трошечкина на удар, и тот из пределов штрафной пробил вратаря «Нижнего».
Отметим, что к этому моменту «Ахмат» играл в меньшиснтве после удаления капитана команды Ризвана Уциева.
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|14:00
|
Урал – Спартак
|1 : 3
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
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|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
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|8.05
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|
Арсенал – Краснодар
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|8.05
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|
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