«Нижний Новгород» — «Ахмат»: Трошечкин открыл счет в матче

Полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин отличился в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода». Он открыл счет на 74-й минуте матча — 1:0.

Партнеры вывели Трошечкина на удар, и тот из пределов штрафной пробил вратаря «Нижнего».

Отметим, что к этому моменту «Ахмат» играл в меньшиснтве после удаления капитана команды Ризвана Уциева.