В РФС рассказали о получении нескольких миллионов евро от УЕФА

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что организация получила от УЕФА первый транш по одной из программ в 2024 году.

«В этом году мы уже получили транш от УЕФА. Он выплачивается равными частями. Это несколько миллионов евро, меньше пяти», — цитирует Митрофанова ТАСС.

Российские команды с 2022 года отстранены от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА.