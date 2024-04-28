«Пари НН» в гостях сыграет с «Ахматом» 28 апреля в РПЛ

«Ахмат» и «Пари НН» встретятся в матче 26-го тура чемпионата России по футболу 28 апреля. Игра состоится в Грозном. Матч на стадионе «Ахмат Арена» начнется в 14.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры между «Ахматом» и «Пари НН» можно будет по подписке на канале «Матч Премьер». Начало — в 13.50 мск. Следите за ключевыми событиями встречи 26-го тура РПЛ в матч-центре «СЭ».

«Ахмат» с главным тренером Магомедом Адиевым находится на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ с 26 очками. «Пари НН» под руководством Сергея Юрана набрал 28 баллов и идет на десятой строчке.

В последний раз команды встречались 14 августа 2023 года. Тогда «Пари НН» на своем поле одержал победу над «Ахматом» со счетом 2:0 в 4-м туре РПЛ.

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