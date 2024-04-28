«Ахмат» — «Пари НН»: стартовые составы команд

«Ахмат» и «Пари НН» объявили стартовые составы на матч 26-го тура чемпионата России.

Игра между командами пройдет 28 апреля в Грозном. Начало — в 14.00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Владислав Безбородов.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Тодорович, Шатара, Ловат, Гандри, Тимофеев, Камилов, Олейников, Бериша, Конате.

«Пари НН»: Нигматуллин, Живоглядов, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Александров, Калинский, Трошечкин, Кучаев, Карапузов, Кутателадзе.

На данный момент «Пари НН» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. «Ахмат» идет 12-м (26).