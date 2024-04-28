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Алаев выступил за то, чтобы тренер не мог возглавлять больше двух команд за сезон в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Александр Алаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, что хочет выступить с инициативой, чтобы тренер не мог возглавлять больше двух команд за один сезон.

«Я хочу выступить с этой инициативой. Появится это или нет — решать клубам. Мне бы хотелось, чтобы данная инициатива была реализована», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

Алаева избрали президентом РПЛ в 2022 году. Также он занимает пост генерального директора РФС.

В текущем розыгрыше РПЛ только один тренер возглавлял две команды по ходу сезона — Сергей Ташуев начинал сезон в «Ахмате», а затем возглавил «Факел». 65-летний специалист покинул воронежский клуб в апреле.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
Александр Алаев
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4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
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 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
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12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
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 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
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 Урал 25 6 6 13 24-39 24
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