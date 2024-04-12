Нино: «Потеря Вендела нас тревожит. На поле он всегда среди лучших»

Защитник «Зенита» Нино в интервью «СЭ» поделился мнением о том, как петербургской команде заменить Вендела, пропускающего матч 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» из-за перебора желтых карточек.

— В чем, на твой взгляд, «Зениту» нужно прибавить, чтобы обыграть «Краснодар»?

— Мне кажется, мы провели несколько хороших игр этой весной. Но всегда есть куда совершенствоваться. Мы много тренировались, долго готовились на сборах. Уверен, мы будем развиваться по ходу сезона, когда окончательно войдем в игровой ритм. Не сомневаюсь, что покажем лучшую игру.

— Потеря Вендела серьезная? Как и кем его заменить?

— Конечно, это серьезная потеря. Это нас тревожит и не может радовать. Вендел — очень важный игрок для команды, он проводит великолепный сезон. На поле он всегда среди лучших, это несомненно. Но у нас есть и другие игроки, способные прекрасно его заменить.

27-летний бразилец перешел в «Зенит» в январе 2024 года. За петербуржцев защитник провел 8 матчей и заработал 1 желтую карточку.