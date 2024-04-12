«Хожу в Эрмитаж, читаю Достоевского, хочу поскорее дать интервью на русском». Интервью бразильского новичка «Зенита» Нино

Новый лидер обороны сине-бело-голубых — о футболе, русском языке, книгах, искусстве и вере.

«Надо обыгрывать и «Краснодар», и «Спартак». Хотим взять оба трофея»

— Нино, впереди два принципиальных матча — с «Краснодаром» и со «Спартаком». Какой из них более важен для тебя?

— Нас ждут две очень важные игры. В обеих нам очень нужно побеждать, ведь они могут определить итоговый успех нашего сезона. Сложно сказать, какая из них важнее, потому что оба трофея мы намерены выиграть, а эти команды напрямую ведут с нами борьбу.

— В чем, на твой взгляд, «Зениту» нужно прибавить, чтобы обыграть «Краснодар»?

— Мне кажется, мы провели несколько хороших игр этой весной. Но всегда есть куда расти. Мы много тренировались, долго готовились на сборах. Уверен, будем развиваться по ходу сезона, когда окончательно войдем в игровой ритм. Не сомневаюсь, что покажем лучшую игру.

— Потеря Вендела серьезная? Как и кем его заменить?

— Конечно, это серьезная потеря. Это нас тревожит и не может нас радовать. Вендел — очень важный игрок для команды, он проводит великолепный сезон. На поле он всегда среди лучших, это несомненно. Но у нас есть футболисты, способные прекрасно его заменить.

— После поражения «Динамо» «Краснодар» остается единственным соперником «Зенита»? Удивлен ли ты, что главный ваш конкурент не из Москвы?

— РПЛ — очень конкурентная лига. Есть и другие команды, у которых есть шансы на чемпионство, — в частности, думаю, «Динамо» все еще в гонке. Я не удивлен тому, что «Краснодар» — наш главный соперник, потому что знал, какая это сильная команда. Она проводит отличный сезон.

— В первом матче со «Спартаком» при тебе «Зенит» сыграл 0:0, во втором — победил. Что изменилось? Что оказалось решающим фактором в кубковой победе?

— Думаю, первую игру мы свели к ничьей, потому что это была стартовая встреча года. В тот день все были немного более напряжены, чем требуется, немного более встревожены. Это нам мешало, мы допустили несколько ошибок. Уверен, в следующем матче нас ждет другая игра.

— Ты сыграл уже два матча со «Спартаком». Уместно ли сравнить их по атмосфере с противостоянием «Фламенго» и «Флуминенсе»?

— Да, в какой-то мере их можно сравнить. Все четыре клуба очень популярны в своих странах, и мне нравится участвовать в таких схватках. Надеюсь, что буду продолжать побеждать в подобных дерби.

Фото ФК «Зенит»

«Всегда восхищало, как русские гордятся своей историей»

— Как и у многих футболистов, у тебя есть социальные сети. Часто ли ты читаешь сообщения в директе или комментарии болельщиков?

— Раньше я посматривал их, но в какой-то момент понял, что подобные вещи отнимают слишком много времени, а пользы приносят мало. Поэтому сейчас я ограничиваю время в соцсетях. Конечно, я все еще общаюсь там с подписчиками, которые комментируют мои фотографии. Но отвечаю я реже, чем раньше.

— Почему я спрашиваю. Знаешь ли ты, что в прозенитовских Telegram-каналах тебя обожают? Одни пишут, что ты «классный парень», другие — что ты уже стал одним из самых любимых игроков «Зенита». Понимаешь причину?

— Ха-ха, не знаю, но мне очень приятно это слышать! Попробую сделать предположение: может быть, это из-за того, что я проявляю интерес к истории города и клуба?

— Совершенно верно. Многих очаровали твои знания русского языка и любовь к нашей культуре. Расскажи, откуда тяга к ним?

— Меня всегда впечатляли размах и размеры России, восхищало то, как русские гордятся своей историей и страной. Это было ясно из всего, что я читал, видел и слышал о России и ее народе. Поэтому еще до приезда сюда я понимал, что захочу больше узнать о культуре и о городе. И я действительно получаю огромное удовольствие от изучения этого в свободное время. Когда мне удается выбраться из дома, я любуюсь красотой Питера, узнаю немного больше о его истории и о том, как он был построен. В общем, я очень счастлив.

Уроки русского трижды в неделю

— А ты знаешь, как болельщики узнали о твоем переходе до официального объявления? В декабре ты в соцсетях подписался на бразильского преподавателя русского языка. Он тебя учит?

— Нет, это не тот репетитор, который преподает мне русский сейчас. Я действительно сперва подписался на него, потому что уже тогда знал, что захочу изучать русский язык, немного пообщался с ним. Но нет, мне помогает с языком преподавательница, которая уже учила моего бразильского друга. Она отличный специалист.

— Как часто ты учишься? Сколько уроков в неделю?

— Приблизительно три раза в неделю — это средняя частота уроков. Иногда чаще, иногда реже — зависит от темы.

— Что изучал на последнем занятии?

— Как выражать чувства. Например, я запомнил, как говорить «мне холодно», «мне жарко», «я голоден». Еще мы недавно изучали ресторанную лексику: как общаться в кафе, заказывать еду. После каждого урока я обновляю словарный запас на пару глаголов и прилагательных.

— Смотришь русское ТВ? Читаешь что-то на русском?

— Когда я дома, иногда включаю телевизор на случайном канале и пытаюсь понять, что говорят. Это хорошая тренировка навыков аудирования: я могу распознать несколько слов и понять, о чем идет речь, но пока не могу полностью понять смысл сказанного.

Фото ФК «Зенит»

Самое трудное — чтение на русском

— Кто-то из российских футболистов тебе помогает учить? Или, может быть, тренер Виллиам де Оливейра?

— Да, когда у меня возникают вопросы, я обычно обращаюсь к Виллиаму или к Тимо (тренер Анатолий Тимощук. — Прим. «СЭ»). У игроков тоже периодически что-то уточняю. Ахметов часто разговаривает со мной, учит меня некоторым вещам, как и Коваленко. Я не стесняюсь спрашивать что-либо и не стыжусь делать ошибки. Думаю, это немного облегчает задачу.

— Ты в команде несколько месяцев и уже поражаешь знанием русского. А Марио Фернандес в России живет больше 10 лет и до сих пор дает интервью только по-португальски. Ты понимаешь, почему так? Не общался с ним?

— Я никогда не говорил с ним об этом, но, думаю, это во многом зависит от человека. Я люблю общаться и учиться. Марио более застенчив, и, мне кажется, это многое объясняет. Меня стимулирует к изучению языка ситуация, когда рядом со мной два человека разговаривают между собой, а я их не понимаю. Это происходит почти всегда, а мне хочется говорить с персоналом в моем доме, с соседями. Когда я гуляю с дочкой, на детской площадке мамы и папы других детей иногда хотят поговорить со мной, и я не всегда их понимаю, что меня расстраивает. Я хочу общаться с людьми — это меня мотивирует.

— Что для тебя самое сложное в изучении русского?

— Все! Алфавит труден сам по себе, хотя это не самая большая проблема. Куда сложнее спряжения глаголов, то, как они меняются. Но самое трудное для меня — это чтение на русском. Потому что в португальском есть строгие правила ударения, а если есть исключения из правил, то они графически выделяются ударением на письме. А в русском этого нет — и из-за этого у меня возникают сложности с правильным произнесением слов. Если я вижу отдельное слово, которое мне знакомо, то могу прочитать его более-менее правильно, понять, что оно означает. Но когда вижу большой незнакомый текст, теряюсь и не могу корректно произнести его.

«Паспорт РФ? Я был бы очень счастлив!»

— Вообще зачем тебе это? Тебе уже 27. Ты же не собираешься в России играть до конца карьеры? Или собираешься?

— Я считаю, что моя миссия — не только как игрока, но и как человека и христианина — проявлять уважение к людям. Мне бы хотелось, чтобы, например, русский человек в Бразилии старался говорить по-португальски и был понят. Это больше чем просто любопытство и желание общаться — это знак уважения к стране моего клуба, который открыл для меня свои двери, который поддерживает меня и мою семью. Проще говоря, это знак уважения к людям.

— Ты ставишь перед собой цели в изучении?

— Да, я надеюсь дать интервью на русском языке к декабрю. Это моя цель. Я надеюсь, что смогу это сделать, но моя главная задача — начать общаться, чтобы меня понимали, чтобы я мог понимать людей и чтобы этот барьер пропал.

— После матча с «Динамо» ты сказал, что думаешь над получением российского паспорта. Узнавал, как скоро ты можешь его получить?

— Если меня спросят, хочу ли я получить российский паспорт, я отвечу «да». Для этого необходимо прожить здесь пять лет, да? Я говорил на эту тему с другими бразильцами, поэтому знаю про пять лет. Клаудиньо уже получил российское гражданство, но он все равно считается легионером в чемпионате... Так или иначе, я был бы очень счастлив, если бы мне его предложили.

— Ты верно заметил, что легионером в РПЛ ты все равно останешься и за сборную России сыграть не сможешь. Зачем же тогда тебе паспорт?

— Для этих вещей он мне и не нужен. Для меня это стало бы скорее признаком того, что другая страна приняла меня к себе. Страна, которая изначально не является моей, но станет таковой. И мне было бы очень приятно от этого.

Фото Global Look Press

Норма чтения — 15 книг в год

— Очевидно, что изучать язык тебе помогают книги. На сборах ты начал читать «Преступление и наказание» Достоевского. Дочитал?

— Еще нет. Этот роман всегда казался мне очень интересным, особенно сейчас, когда действие происходит в городе, в котором я теперь живу. В этой книге есть сюжет, который вовлекает тебя и заставляет задуматься. Когда закончу читать, расскажу вам о своих впечатлениях.

— Уже сложилось впечатление о Раскольникове?

— Очень сложный персонаж, очень сложный. На его тему можно долго дискутировать, потому что никто никогда не может полностью поставить себя на место другого человека и не знает со стопроцентной уверенностью, через что он проходит, какие трудности испытывает и так далее. Некоторые вещи противоречат нашему нравственному воспитанию, и говорить о них очень трудно. Когда дочитаю, у меня сложится более цельное впечатление о Раскольникове.

— Почему ты для знакомства с русской литературой выбрал именно Достоевского и Толстого?

— Потому что это два известных писателя, которых очень хорошо знают в Бразилии. Они всем очень нравятся. Я не знаю никого, кто пожалел бы о том, что прочел их книги.

— Основоположником русского языка считается Пушкин. Это, пожалуй, самый популярный писатель в России. Есть ли у тебя в планах его книги?

— Я этого не знал, но теперь обязательно поищу его произведения и прочту что-нибудь.

— Сколько книг ты прочел за всю жизнь и сколько в среднем читаешь в год?

— Про всю жизнь точно не отвечу, просто не знаю этого! Мне кажется, я прочитываю примерно одну книгу в месяц, но все сильно зависит от их объема. В год может выходить около 15 — иногда больше, иногда меньше.

— Ты знаешь хотя бы одного футболиста, который читает художественной литературы столько же, сколько и ты?

— Нет. Не думаю, что это настолько популярное хобби в футбольных кругах. Увлечения видеоиграми, например, встречаются гораздо чаще.

— А когда ты последний раз играл в приставку? Есть ли она у тебя?

— Я играю, но очень мало. У меня есть приставка в Бразилии — когда ко мне приходят друзья, я могу сразиться. Недавно к жене приезжал брат, привез с собой приставку, так что периодически я с ним играл. Но это очень редко.

Фото ФК «Зенит»

«Петербургские мосты напоминают о родине»

— По Достоевскому в Петербурге множество экскурсий. Есть те, где водят по местам из «Преступления и наказания». Собираешься посетить?

— Конечно, обязательно. У меня есть русская подруга, которая работает гидом и хорошо говорит по-португальски, так что попрошу ее взять меня с собой. Я уже был в музее, но хочу вернуться туда, потому что мне не удалось увидеть все.

— Ты уже успел погулять по центру Петербурга, был в Эрмитаже. Какая достопримечательность тебе особенно понравилась?

— Мой родной город Ресифи не так велик, как Петербург, но в нем тоже много воды и красивых мостов. И петербургские мосты напоминают мне о моей родине, так что назову их в качестве любимой достопримечательности.

— По Эрмитажу долго ходил? Что понравилось?

— Два с половиной часа, и они прошли очень быстро. Мне понравилось многое. Сами картины невероятны, но меня впечатлили и истории их создания. Часы с павлином тоже очень красивы, а залы — удивительны. У каждой комнаты своя уникальная история: потолки отражают напольные узоры, на столах — выразительные стеклянные мозаики... Все очень красиво.

— Что планируешь посетить следующим? Может, Русский музей? Мариинский театр?

— В ближайших планах — посещение Исаакиевского собора и Спаса-на-Крови. Жду солнечного и теплого дня, чтобы пойти туда.

— Думал о том, куда бы ты хотел съездить за пределами Санкт-Петербурга?

— Нет, я еще не думал об этом. Говорят, что Петергоф очень красивый, и я хотел бы туда съездить. Помимо этого, больше ни о чем не думал.

Любимая картина — «Возвращение блудного сына» Рембрандта

— В январе ты проводил отпуск в Нью-Йорке. Там тоже посещал музеи? Любишь не только литературу, но и искусство?

— Да, очень нравится искусство. В Нью-Йорке у нас было мало времени, так что я не успел побывать в музее. Очень хочу вернуться в Эрмитаж, чтобы продолжить знакомство с ним — одного раза никогда не хватает. Помимо красоты, меня привлекает история, которую рассказывает каждый предмет искусства.

— Есть ли у тебя любимая картина и любимый художник?

— Леонардо Да Винчи — я всегда очарован его работами. А среди картин выделю «Возвращение блудного сына» Рембрандта, которую я видел в Эрмитаже. Мне нравится разглядывать детали картины, которые оставил автор. Нравится узнавать то, о чем он думал, когда к нему приходила в голову та или иная идея.

— Чем тебя привлекло именно «Возвращение блудного сына»?

— Это библейская история о том, как отец встречает младшего сына после долгой разлуки. Когда Иисус рассказывает эту историю в Библии, он делает акцент не на отце, а на том, что старший сын был разгневан пиром в честь младшего. Рембрандту удалось изобразить этот сюжет очень точно и красиво.

Нино и Виталий Лисакович. Фото ФК «Зенит»

«Купил себе пианино. Уже записался на уроки»

— Кажется, что такой человек, как ты, не может слушать ту музыку, что остальные бразильцы. Слушаешь классику?

— Классику обязательно! А еще у нас есть популярное направление, которое так и называется — «Бразильская популярная музыка», сокращенно MPB (M?sica Popular Brasileira). Это не классическая музыка в прямом смысле, но она тоже написана давно — ее сочиняли композиторы, которые уделяют большое внимание тексту. Думаю, что Бразилия переживает упадок в музыке, потому что сегодня пользуются успехом песни с плохими текстами и повторяющимися фразами. Эти песни не несут в себе ничего хорошего, а ведь раньше бразильская популярная музыка делала акцент на текстах, на их смыслах.

— Артур и Ерохин играют на гитаре. А ты каким-то музыкальным инструментом владеешь?

— Я не умею ни на чем играть, но так совпало, что на днях я купил себе пианино.

— Настоящее? Не цифровое?

— Настоящее. Оно уже у меня дома, и я даже записался на уроки. Я бы хотел освоить этот музыкальный инструмент, хотя, думаю, это будет так же сложно, как и изучить русский язык. Думаю, если буду заниматься, то с Божьей помощью, все получится.

«Мечта — открыть фонд помощи детям с синдромом Дауна»

— Ты рассказывал, что после карьеры хочешь стать священником. Но ты не думаешь, что в тебе есть задатки и футбольного тренера?

— Я уверен, что это очень сложная работа. Думаю, что я хорошо разбираюсь в игре, умею донести свои мысли, а это важно для тренера. Но это не все. Тренерская деятельность — это целая жизнь, которая требует много времени. Тренер приезжает на базу самым первым и уходит последним. Не знаю, готов ли я снова заплатить такую цену после всего стресса, связанного с отъездом из дома и жизнью профессионального футболиста. Но это то, чем я восхищаюсь и что, возможно, хотел бы попробовать. Например, если бы Семак захотел, чтобы я стал его помощником здесь, в «Зените», когда закончу карьеру... (Улыбается.)

— Как вера помогает тебе в реальной жизни?

— Помогает много и во всех сферах. Жизнь порой бывает сложной. Если говорить метафорами, то иногда день прекрасен, но вдруг тучи сгущаются, начинается дождь, приходят плохие новости, кто-то близкий заболевает, происходит несчастный случай, — и только вера помогает мне справиться со всем этим. Когда я смотрю на себя со стороны, нахожу себя грешным и несовершенным человеком, однако вера отвечает на мое беспокойство тем, что есть Бог, который является истинным Богом и который отдал себя за мои грехи. Это главное, что поддерживает меня.

— Общался ли ты на тему веры с Сергеем Семаком? Знаешь, что он председатель благотворительного фонда, постится и старается регулярно посещать храм?

— Не знал этого. Но я обязательно поговорю с ним.

— А ты благотворительностью занимаешься? Кому помогаешь, если не секрет?

— Я помогаю некоторым организациям. Собственного фонда у меня нет, но у меня есть мечта открыть его в родном городе — в моем районе, который остается бедным. Возможно, это будет фонд помощи детям с синдромом Дауна. Мои родители выросли в бедности, как и весь мой родной район. Детям с умственными особенностями там очень трудно развиваться из-за нехватки ресурсов. Мое искреннее желание — открыть в моем районе соответствующий фонд поддержки этих детей.

Фото ФК «Зенит»

«Морозы? Дочь особенно ощутила разницу»

— Как ты вообще находишь время на чтение и изучение русского, ведь у тебя годовалый ребенок и беременная жена?

— Когда они были здесь, свободного времени было мало. Оно появлялось, только когда дочь засыпала. Слава Богу, она очень хорошо спит: в 8.30 вечера засыпает и просыпается только в половине девятого утра, а это 12 часов. За это время я успевал час позаниматься русским, хоть и было сложно. Но на днях жена и дочь уехали в Бразилию, так что теперь у меня много времени. Собираюсь посвятить его русскому языку.

— Когда родится второй ребенок? Как назовете?

— В конце апреля или в начале мая. Назовем его Антонио, в честь моего деда. Несколько месяцев назад моему сыну поставили диагноз «синдром Дауна», поэтому, учитывая все сложности, жена предпочла бы родить его в Бразилии, в окружении своей семьи. Но, когда он родится, обязательно приедет в Россию, чтобы скрасить нашу жизнь.

— Как ты и семья пережили резкую смену климата? Никто не болеет?

— Мы всегда жили в очень жарком городе в Бразилии, и, думаю, моя дочь особенно ощутила эту разницу. Там она часто играла на улице, а здесь — побаивается холода. Но в Петербурге все дома, рестораны и торговые центры адаптированы к морозам, так что ни в одном из этих мест мы не чувствуем дискомфорта. Чаще всего холод я ощущаю на тренировках и во время матчей, но и с этим мне удается справляться.

— Ты в Екатеринбурге играл в мороз. Как готовился к матчу? Как пережил его?

— Я долго готовился ментально. Бразильцы много рассказывали мне о холоде, и я взял у них несколько советов по поводу перчаток. Я надел медицинские перчатки и играл во всем, в чем только можно: термоштаны, термофутболка. Старался не останавливаться и двигаться, чтобы сохранить тепло.

— Медицинские перчатки?

— Это совет от бразильцев — надевать одноразовые перчатки под клубные. Они нагреваются, и можно комфортно играть.

Нино и Манфред Угальде. Фото Global Look Press

«Зенит» в Бразилии боролся бы за золото »

— У тебя есть татуировки. Сколько их? Что они означают? Собираешься что-то набить в честь «Зенита» и Петербурга?

— Не знаю, сколько их у меня, уже сбился со счета. Но каждая татуировка рассказывает определенную историю. Например, у меня набита одна фраза, которую мы часто говорим в семье: «Быть близким — это не про физическое присутствие». Потому что можно ведь быть близким, даже находясь далеко. Есть обручальное кольцо, есть татуировка в честь победы на Олимпийских играх, есть несколько изображений на тему религии. После победы в Кубке Либертадорес пока не успел себе ничего набить, но точно будет! Еще не думал над тем, что я собираюсь сделать следующим, всегда открыт для новых идей. Возможно, я сделаю что-то в честь своих детей. Но и ваша идея хорошая: может быть, набью что-то связанное с «Зенитом» и Петербургом. Как следует подумаю об этом и, если что-то придет в голову, обязательно вам расскажу!

— Уже успел оценить уровень лиги? На твой взгляд, в бразильской серии А «Зенит» боролся бы за какое место?

— Думаю, тоже претендовал бы на титул, так как чемпионат России — скоростной и богат единоборствами. А в Бразилии, думаю, темп медленнее из-за климата. У нас очень жарко, и это осложняет игру. В российской лиге приблизительно равный уровень команд, каждая старается проявить себя и навязать борьбу. А «Зенит» — фантастический клуб, который точно боролся бы в Бразилии за золото.

— «Зенит» обыграл «Спартак», но впереди еще ответный матч в Кубке. Ты уже дважды сыграл против красно-белых. Ощутил напряжение этого противостояния?

— Я и до трансфера знал, что это крупнейшее противостояние в стране. Матч в Санкт-Петербурге был моим дебютом, так что ситуация обязывала быть более сосредоточенным. Игра оказалась сложной, и тогда, к сожалению, нам не удалось победить. Но в среду мы выиграли, и это очень хорошо. Впереди ответная встреча, и свою задачу мы еще не решили, а она остается трудной. Хорошо, что играем в родных стенах. Надеюсь, сможем провести матч еще лучше.

— Для тебя «Зенит» — это трамплин в топ-5 лиг Европы? У тебя есть мечта сыграть в гранде или ты не рвешься туда?

— «Зенит» — очень уважаемый во всем мире клуб. Когда я обращался за информацией о нем к людям со всего мира, все говорили о величии «Зенита». Поэтому я знаю, что питерский клуб благодаря своему статусу, размеру, потенциалу и значимости способен стать той самой ступенькой. Это не то, о чем я думаю все время, ведь я только что приехал сюда. Я очень рад и доволен тем, что мне уже довелось и еще доведется испытать в России. Рассчитываю сперва осуществить свои мечты здесь, а уж по поводу будущего — о нем никто никогда и ничего не знает.