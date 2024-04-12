ЦСКА продлил контракт с Мендесом

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес продлил контракт с командой, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 24-летним чилийцем рассчитано до лета 2026 года.

Мендес выступает за ЦСКА с лета 2022 года. В текущем сезоне полузащитник провел 26 матчей, в которых забил гол и заработал 2 желтые карточки.