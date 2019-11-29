РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Никола Влашич: «Сейчас каждое очко очень важно для ЦСКА»

03:47
Теги:

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич перед матчем 18-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала» отметил, что для его команды каждое очко важно.

— Всегда непросто играть против такой команды, как «Арсенал», — цитируют «Известия» Влашича. — Но нам нужно выигрывать этот матч, как и все оставшиеся до перерыва. Сейчас каждое очко очень важно для нас. Все команды в верхней части турнирной таблицы идут плотно, и любая осечка может быть чувствительной. Конечно, находясь в такой ситуации, испытываешь большое давление. Мы понимаем, что должны побеждать в каждом матче, нельзя засыпать, потому что в этот момент другие команды легко могут обойти нас. А мы не можем этого допустить.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://iz.ru/948516/sevastian-terletckii/dobavki-dziuba-forvard-obeshchaet-otvetit-fanatam-spartaka-na-pole

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир