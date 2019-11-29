Никола Влашич: «Сейчас каждое очко очень важно для ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич перед матчем 18-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала» отметил, что для его команды каждое очко важно.

— Всегда непросто играть против такой команды, как «Арсенал», — цитируют «Известия» Влашича. — Но нам нужно выигрывать этот матч, как и все оставшиеся до перерыва. Сейчас каждое очко очень важно для нас. Все команды в верхней части турнирной таблицы идут плотно, и любая осечка может быть чувствительной. Конечно, находясь в такой ситуации, испытываешь большое давление. Мы понимаем, что должны побеждать в каждом матче, нельзя засыпать, потому что в этот момент другие команды легко могут обойти нас. А мы не можем этого допустить.

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