Орещук рассказал, чего ждет от матча «Динамо» с «Сочи»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился ожиданиями от матча бело-голубых c «Сочи» в 27-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Для обеих команд каждая из предстоящих игр — это мини-финалы. Будет очень много голов, никому не нужна ничья, зачем играть осторожно? Конечно «Динамо» фаворит и плюс играет дома», — цитирует Орещука «РБ Спорт».

Матч «Динамо» — «Сочи» состоится в Москве 5 мая на «ВТБ Арене». Начало — в 16.30 по московскому времени.