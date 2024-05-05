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Камоцци считает, что Дзюбе пора покинуть «Локомотив»

Виктория Кравченко
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца РПЛ Леонида Федуна, порассуждал о будущем нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Думаю, Дзюбе пора уйти из «Локомотива» и покинуть РПЛ. Наверное, лучше уйти в другую лигу, где ему будет проще играть. Артем многое сделал в российском футболе, был отличным нападающим и большим игроком в свое время. Но сейчас он уже не показывает прежний уровень», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В этом сезоне 34-летний Дзюба провел за «Локомотив» 26 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи. Контракт Дзюбы с «Локомотивом» рассчитан до конца сезона с опцией продления еще на сезон.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-dzyube-pora-pokinut-rpl/
Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
Франко Камоцци
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 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
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 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
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 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
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14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
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