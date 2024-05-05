В агентстве Sferico Sports рассказали о ситуации с контрактом Роши

В агентстве Sferico Sports, которое представляет интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, сообщили, что ждут нового предложения от клуба.

«Ждем предложения от ЦСКА, но пока ситуация остается такой же, как прежде, никаких изменений», — заявили «РБ Спорт» в агентстве.