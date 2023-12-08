Ненахов: «Мы должны учиться играть с командами, которые слабее нас»

Ненахов считает, что «Локомотиву» нужно учиться играть с более слабыми командами

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов подвел итоги команды после первой части сезона.

«Мы очень хорошо играет с командами топ-уровня, но выпадаем с команды, которые слабее нас. Мы должны доминировать, должны учиться играть с командами, которые слабее нас», — сказал Ненахов.

6 декабря «Локомотив» выиграл у «Урала» (2:0) в матче 18-го тура РПЛ, а в предыдущей встрече был сильнее «Зенита» — 3:1.

24-летний защитник провел 18 матчей в РПЛ и рзультативных действий не совершил.

«Локомотив» набрал 31 очко и на данный момент занимает четвертое место в РПЛ.