Ненахов заявил, что все футболисты «Локомотива» недовольны погодой в матче с «Уралом»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов в комментарии для «СЭ» высказался о погодных условиях на матче 18-го тура РПЛ против «Урала» (2:0).

«Очень холодно играть. Понятно, что все футболисты недовольны. Скользко, травмоопасно и очень холодно. Но мы выиграли — это самое главное!» — сказал Ненахов «СЭ».

За час до игры температура воздуха на стадионе была минус 12 градусов.

«Локомотив» набрал 31 очко и поднялся на четвертое место в РПЛ. «Урал» с 19 очками идет на 12-м месте в турнирной таблице.