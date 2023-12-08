Рассказов не сыграет за «Крылья Советов» против «Спартака»

Как стало известно «СЭ», защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов по состоянию здоровья не примет участия в матче 18-го тура РПЛ со «Спартаком» в Москве.

Футболист пропустил подготовку к игре, и вряд ли окажется в заявке команды.

Воспитанник московского «Спартака» Рассказов перешел в «Крылья Советов» в качестве свободного агента в начале этого года.

25-летний защитник провел в чемпионате России 16 матчей за «Крылья Советов», забил 2 гола, сделал 4 результативные передачи.