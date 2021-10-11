Немецкий журналист рассказал, за что увольняли нового тренера «Локомотива» в Германии

Ведущий немецкого телеканала Sky Андреас Боненгель назвал причины увольнений нового тренера «Локомотива» Маркуса Гисдоля из предыдущих команд в бундеслиге.

— В России много говорят о том, что Гисдоля из всех клубов увольняли, когда его команды шли в зоне вылета. Парируешь?

— Давай не будем забывать двух вещей. Первое — все три клуба он сначала вытаскивал из сложных ситуаций, когда им грозило понижение в классе. То есть он не работал с какими-то суперклубами, брал проблемные команды, от которых никто и не ждал чудес. Для «Гамбурга» и «Кельна» находиться в зоне вылета — обычная история. «Хоффенхайм» тоже считался непростым, постоянно находился в нижней половине таблицы. После сохранения места в бундеслиге Маркус занимал с командой девятое и восьмое места, в своей истории клуб лишь раз был выше. Это только пару лет спустя пришел Нагельсманн и «Хоффенхайм» прорвался в Лигу чемпионов. Но в минувшем сезоне — снова 11-е. С Хоппом трудно, однако Гисдоль работал в клубе два с половиной года.

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