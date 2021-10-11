Андреас Боненгель, репортер и ведущий немецкого телеканала Sky, который владеет в Германии правами на показ бундеслиги и Лиги чемпионов, высказался о новом тренере «Локомотива» Маркусе Гисдоле.

— Андреас, какого ты мнения о Гисдоле?

— Весьма высокого. Простой пример. Какой самый трудный для работы клуб в Германии? На мой взгляд, без вопросов — «Гамбург». Масса амбиций, при этом полный хаос в руководстве, непонятно как подобранный состав. Маркус принял его в зоне вылета, никто не верил, что команду можно спасти, а он совершил невозможное — сохранил место в бундеслиге. Привнести в «Гамбург» спокойствие, продержаться там полтора года — из области фантастики, но Гисдолю это удалось. Правда, с новой волной хаоса он уже не справился, его убрали из клуба, но вина в этом тренера, на мой взгляд, минимальна. В «Гамбург» хоть Гвардиолу или Моуринью поставь — ничего не получилось бы, — сказал Боненгель.

52-летний Гисдоль был назначен главным тренером «Локомотива» 10 октября.

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