«Новый тренер «Локомотива» сильнее, чем о нем думают. С Рангником у них будет мощная связка». Взгляд из Германии

Немецкий журналист рассказал «СЭ» о Маркусе Гисдоле.

Нового тренера «Локомотива» Маркуса Гисдоля в России встретили настороженно, если не сказать критически. Да и пара моих собеседников в Германии оказались не слишком высокого мнения о 52-летнем специалисте. С ними не согласен другой давний знакомый — Андреас Боненгель, репортер и ведущий немецкого телеканала Sky, который владеет в Германии правами на показ бундеслиги и Лиги чемпионов.

— Андреас, какого ты мнения о Гисдоле?

— Весьма высокого. Простой пример. Какой самый трудный для работы клуб в Германии? На мой взгляд, без вопросов — «Гамбург». Масса амбиций, при этом полный хаос в руководстве, непонятно как подобранный состав. Маркус принял его в зоне вылета, никто не верил, что команду можно спасти, а он совершил невозможное — сохранил место в бундеслиге. Привнести в «Гамбург» спокойствие, продержаться там полтора года — из области фантастики, но Гисдолю это удалось. Правда, с новой волной хаоса он уже не справился, его убрали из клуба, но вина в этом тренера, на мой взгляд, минимальна. В «Гамбург» хоть Гвардиолу или Моуринью поставь — ничего не получилось бы.

— Какие сильные стороны Гисдоля?

— Он крепкий специалист. В «Хоффенхайме» с владельцем Дитмаром Хоппом тоже не слишком просто, но и здесь Маркус быстро наладил дело. Освободился от лидеров, которые тянули команду вниз, не побоялся в трудной ситуации, когда клубу грозил вылет, внедрить в состав молодежь из академии. Самый известный из них — Никлас Зюле, который теперь в сборной Германии. 17-летнего защитника поставить в состав, когда команда в шаге от пропасти, — это показатель большого мужества. И Фирмино именно при нем стал показывать свой лучший футбол в Германии.

— В России много говорят о том, что Гисдоля из всех клубов увольняли, когда его команды шли в зоне вылета. Парируешь?

— Давай не будем забывать двух вещей. Первое — все три клуба он сначала вытаскивал из сложных ситуаций, когда им грозило понижение в классе. То есть он не работал с какими-то суперклубами — брал проблемные команды, от которых никто и не ждал чудес. Для «Гамбурга» и «Кельна» находиться в зоне вылета — обычная история. «Хоффенхайм» тоже считался непростым, постоянно находился в нижней половине таблицы. После сохранения места в бундеслиге Маркус занимал с командой 9-е и 8-е места, в своей истории клуб лишь раз был выше. Это только пару лет спустя пришел Нагельсманн, и «Хоффенхайм» прорвался в Лигу чемпионов. Но в минувшем сезоне — снова 11-е. С Хоппом трудно, однако Гисдоль работал в клубе два с половиной года.

— Как-то пока слишком радужно получается для тренера, о котором многие очень невысокого мнения.

— Я думаю, тут два фактора. Первый — в «Кельне» у Маркуса действительно получилось не слишком удачно, хотя в первом сезоне снова все было шикарно, бил рекордные показатели. Но потом я не понял, почему он не поступил так же смело, как в «Хоффенхайме», — не сделал ставку на молодежь. После ухода Гисдоля это провернул Баумгарт, что принесло результаты. А Маркус почему-то испугался, и команда у него действовала как-то с опаской. Второй фактор скромной репутации — Гисдоль не слишком успешно презентует себя публике. Я его хорошо знаю, мне кажется, он сильнее, чем многие думают. Просто не умеет выигрышно подать себя, преподнести успехи, сказать красивых слов, восхитить публику рассуждениями о характере, о морали, о клубных традициях и всем прочем, что люди хотят слышать. Мне всегда было интересно и приятно общаться с Маркусом, он вызывает симпатию, здорово говорит, но исключительно на футбольные темы, а это для многих скучновато. Представительности Гисдолю не хватает, и это тоже сказывается. В «Хоффенхайме» — в гораздо меньшей степени, там не такая требовательная публика, клуб молодой. А в «Кельне» свой менталитет, свои традиции, болельщикам нужен яркий и харизматичный тренер, который бы вселял в них уверенность, создавал особую атмосферу. Здесь такой химии между довольно закрытым, спокойным Гисдолем и общественностью не возникло.

— Мне говорили, что Маркус плоховато находит язык с лидерами.

— В «Хоффенхайме» он грамотно с ними расстался, так что могу назвать только трения с Модестом в двух командах, где они пересекались («Хоффенхайм» и «Кельн»). Один случай — не показатель.

— В какой футбол будет играть «Локомотив»?

— Активный прессинг, быстрое переключение от обороны к атаке и наоборот. Тот футбол, который проповедует Рангник.

— Правда, что комбинационную игру Гисдоль не умеет ставить?

— Это просто не его футбол, он действительно не играет во владение. Маркус — за максимально быструю доставку мяча к чужим воротам кратчайшим маршрутом.

— В Германии он никогда не боролся за высокие места, в «Локомотиве» же высокие требования и ожидания. Твой прогноз?

— К сожалению, я не очень хорошо представляю себе состав московского клуба. Если там подходящий набор игроков для быстрого футбола, если есть хорошая молодежь, на которую Гисдоль любит делать ставку; если будет смелым, как в «Хоффенхайме», а не осторожным, как в «Кельне», то все должно получиться. Особенно с поддержкой Рангника, который, насколько понимаю, имеет в «Локомотиве» большой вес. У них будет мощная связка.