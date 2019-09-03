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«Мои сэйвы — уже история, героем себя не чувствую». Чернов — о яркой победе «Ростова» над «Локомотивом»

16:14
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Защитник «Ростова» Евгений Чернов, дважды спасший ворота своей команды в матче 8-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1) заявил, что не ощущает себя героем.

—  Я и после игры не чувствовал себя героем, и сейчас не чувствую, — цитирует RT Чернова. — Вся команда провела очень хороший матч, а главное, что мы добились победы.

Мне приятно, что людям — и в первую очередь нашим болельщикам — это понравилось. Для меня было гораздо более важным, что в тот момент счёт был 2:1 в нашу пользу, и если бы нам забили, то была бы обидная ничья. Мы этого не заслуживали, мы должны были одержать победу — безумно рад, что ее получили.

Любому футболисту нравится, когда его игра вызывает хорошие эмоции у людей. Мне было приятно потом посмотреть со стороны. Но всё это уже история, мы это забываем и готовимся к следующей игре. Впереди еще 22 матча, надо работать дальше.

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https://russian.rt.com/sport/article/664765-chernov-rostov-seivy-intervyu

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