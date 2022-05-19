Митрофанов прокомментировал решение УЕФА отстранить российские клубы от участия в еврокубках сезона-2022/23

Заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов прокомментировал решение УЕФА отстранить российские клубы и команды от участия в международных соревнованиях.

«Мы считаем решение УЕФА неправомерным. 5 клубов его обжалуют. Но мы здравые люди, примерно представляем, как сейчас, к сожалению, принимаются решения, в том числе и в судах. Но это же не означает, что не надо добиваться возвращения. По большому счету дедлайн — начало нового футбольного сезона. В соответствии с регламентом по статусу ФИФА — это 1 июля. Внутрь действующего соревнования нас уже никто не допустит, даже CAS. Поэтому клубы и выбрали ускоренную процедуру», — заявил Митрофанов.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров. Из-за этого сборная России не смогла сыграть в стыковых матчах ЧМ-2022, а «Спартак» был исключен из плей-офф Лиги Европы. Кроме того, зарубежным футболистам в России разрешили в одностороннем порядке расторгать соглашения с клубами.

2 мая УЕФА объявил, что в сезоне-2022/23 в еврокубках не будет представителей России.