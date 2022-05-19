В правилах лицензирования в РПЛ не будет изменений из-за отстранения клубов от еврокубков

Заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов рассказал, что в правилах лицензирования не будет изменений из-за отстранения российских клубов от участия в еврокубках.

«Почему стыковые матчи на следующий день после заседания исполкома РФС? Там возможны оперативные решения, если будут какие-то изменения. Если не будет решения о возвращении наших клубов в еврокубки, мы гораздо спокойнее все решим в плане лицензирования.

У нас есть обязательства до 2 июня сформировать состав следующего сезона, это завязано на еврокубках. Правила лицензирования в РПЛ для клубов никак не связано с еврокубками, поэтому тут никаких изменений не будет», — сказал Митрофанов.

2 мая УЕФА объявил об отстранении российских команд от участия в еврокубках в сезоне-2022/23.