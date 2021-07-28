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Матюнин судит матч ЦСКА — «Локомотив»: названы арбитры на 2-й тур РПЛ

12:33
Алексей Матюнин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Матюнин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Пресс-служба РФС опубликовала назначения арбитров и инспекторов на матчи второго тура Тинькофф чемпионата России сезона-2021/22.

Бригада арбитра Алексея Матюнина обслужит встречу ЦСКА — «Локомотив». Игра пройдет 31 июля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», начало — в 20.00 (мск).

На матче «Крылья Советов» — «Спартак» (30 июля, Самара) будет работать бригада Павла Кукуяна.

Все назначения на игры второго тура РПЛ:

«Крылья Советов» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Владислав Назаров, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Павел Шадыханов; AВАР — Николай Богач; инспектор — Игорь Синер.

«Арсенал» — «Рубин»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Евгений Турбин; AВАР — Тихон Калугин; инспектор — Николай Левников.

«Уфа» — «Динамо»: судья — Алексей Сухой; ассистенты судьи — Максим Ковалев, Андрей Гурбанов; резервный судья — Константин Юданов; ВАР — Анатолий Жабченко; AВАР — Александр Богданов; инспектор — Сергей Мацюра.

ЦСКА — «Локомотив»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Алексей Стипиди; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Василий Казарцев; AВАР — Егор Болховитин; инспектор — Сергей Зуев.

«Урал» — «Нижний Новгород»: судья — Алексей Амелин; ассистенты судьи — Денис Березнов, Игорь Князев; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Евгений Кукуляк; AВАР — Алексей Воронцов; инспектор — Александр Гончар.

«Краснодар» — «Химки»: судья — Артем Любимов; ассистенты судьи — Антон Кобзев, Кирилл Большаков; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Кирилл Левников; AВАР — Николай Еремин; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Ростов» — «Зенит»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Алексей Лунев, Дмитрий Сафьян; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Владимир Москалев; AВАР — Илья Елеференко; инспектор — Гаряфий Жафяров.

«Ахмат» — «Сочи»: судья — Иван Сиденков; ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Андрей Болотенков; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Владислав Безбородов; AВАР — Арам Петросян; инспектор — Сергей Французов.

Дополнительная информация:

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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 2-й тур: «Ростов» — «Зенит», ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр