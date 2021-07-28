В Италии утверждают, что «Зенит» предложил за Влашича 25 миллионов евро
11:46
«Зенит» намерен оформить трансфер полузащитника ЦСКА Николы Влашича, сообщает Fanta Calcio со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Клуб из Санкт-Петербурга предложил ЦСКА за 23-летнего хавбека 25 миллионов евро. Самому хорвату чемпион России гарантирует контракт значительно выше, нежели его нынешний с зарплатой три млн евро.
Сам Никола хотел бы перейти в «Милан», но итальянский клуб пока не идет на уступки и все так же хочет заполучить игрока в аренду с правом выкупа.
Напомним, что Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года, куда он перебрался на правах аренды из английского «Эвертона». Спустя год ЦСКА выкупил контракт игрока.
В минувшем сезоне хавбек провел 26 матчей в РПЛ, забил 11 голов (3 — с пенальти) и отдал 5 результативных передач.
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