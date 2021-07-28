В Италии утверждают, что «Зенит» предложил за Влашича 25 миллионов евро

«Зенит» намерен оформить трансфер полузащитника ЦСКА Николы Влашича, сообщает Fanta Calcio со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Клуб из Санкт-Петербурга предложил ЦСКА за 23-летнего хавбека 25 миллионов евро. Самому хорвату чемпион России гарантирует контракт значительно выше, нежели его нынешний с зарплатой три млн евро.

Сам Никола хотел бы перейти в «Милан», но итальянский клуб пока не идет на уступки и все так же хочет заполучить игрока в аренду с правом выкупа.

Напомним, что Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года, куда он перебрался на правах аренды из английского «Эвертона». Спустя год ЦСКА выкупил контракт игрока.

В минувшем сезоне хавбек провел 26 матчей в РПЛ, забил 11 голов (3 — с пенальти) и отдал 5 результативных передач.