Матч «Спартак» — «Ротор» судит Волошин. Арбитры 16-го тура РПЛ
Стали известны назначения арбитров на матчи 16-го тура Тинькофф-РПЛ. Игру «Спартак» — «Ротор» обслужит бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным. Встреча пройдет 29 ноября на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
Полностью список главных арбитров выглядит следующим образом:
28 ноября
«Арсенал» — «Зенит»: главный арбитр — Евгений Кукуляк.
«Химки» — «Краснодар»: Сергей Иванов.
«Ростов» — «Динамо»: Сергей Лапочкин.
«Ахмат» — «Локомотив»: Кирилл Левников.
29 ноября
«Урал» — «Сочи»: Станислав Васильев.
«Уфа» — «Тамбов»: Алексей Матюнин.
«Рубин» — ЦСКА: Виталий Мешков.
«Спартак» — «Ротор»: Николай Волошин.
В турнирной таблице чемпионата России лидирует ЦСКА после 15 туров с 32 очками. На втором месте — «Зенит» (31 балл), третий — «Спартак» (29).
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