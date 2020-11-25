Стали известны назначения арбитров на матчи 16-го тура Тинькофф-РПЛ. Игру «Спартак» — «Ротор» обслужит бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным. Встреча пройдет 29 ноября на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

Полностью список главных арбитров выглядит следующим образом:

28 ноября

«Арсенал» — «Зенит»: главный арбитр — Евгений Кукуляк.

«Химки» — «Краснодар»: Сергей Иванов.

«Ростов» — «Динамо»: Сергей Лапочкин.

«Ахмат» — «Локомотив»: Кирилл Левников.

29 ноября

«Урал» — «Сочи»: Станислав Васильев.

«Уфа» — «Тамбов»: Алексей Матюнин.

«Рубин» — ЦСКА: Виталий Мешков.

«Спартак» — «Ротор»: Николай Волошин.

В турнирной таблице чемпионата России лидирует ЦСКА после 15 туров с 32 очками. На втором месте — «Зенит» (31 балл), третий — «Спартак» (29).