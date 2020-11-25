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Матч «Спартак» — «Ротор» судит Волошин. Арбитры 16-го тура РПЛ

18:21
Николай Волошин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Николай Волошин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Стали известны назначения арбитров на матчи 16-го тура Тинькофф-РПЛ. Игру «Спартак» — «Ротор» обслужит бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным. Встреча пройдет 29 ноября на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

Полностью список главных арбитров выглядит следующим образом:

28 ноября

«Арсенал» — «Зенит»: главный арбитр — Евгений Кукуляк.

«Химки» — «Краснодар»: Сергей Иванов.

«Ростов» — «Динамо»: Сергей Лапочкин.

«Ахмат» — «Локомотив»: Кирилл Левников.

29 ноября

«Урал» — «Сочи»: Станислав Васильев.

«Уфа» — «Тамбов»: Алексей Матюнин.

«Рубин» — ЦСКА: Виталий Мешков.

«Спартак» — «Ротор»: Николай Волошин.

В турнирной таблице чемпионата России лидирует ЦСКА после 15 туров с 32 очками. На втором месте — «Зенит» (31 балл), третий — «Спартак» (29).

Дополнительная информация:

https://t.me/rfsruofficial/344

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 16-й тур. «Рубин» — ЦСКА и другие матчи




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