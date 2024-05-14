Тихонов: «Не нужно забывать, сколько чемпионств «Зениту» принес Семак»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов поделился мнением о новом контракте Сергея Семака с «Зенитом».

Во вторник, 14 мая, председатель совета директоров сине-бело-голубых Елена Илюхина заявила, что новое 5-летнее соглашение со специалистом будет подписано 25 мая — в день 99-летия петербургского клуба.

«Наверное, руководство клуба устраивают нынешние результаты и они не хотят ничего менять. Да, у команды сейчас наблюдается небольшой кризис, но все-таки нужно не забывать, сколько Семак чемпионств уже принес «Зениту». Думаю, ни одному тренеру, кроме Семака таких контрактов больше не предложат», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

48-летний Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством команда стала пятикратным чемпионом России.

В текущем сезоне петербуржцы занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко в 28 матчах. Отставание от лидирующего «Динамо» составляет 2 очка.