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Ещенко — об увеличении зарплат лидеров «Зенита»: «Повышай — не повышай, а результата нет»

Ещенко не видит смысла в повышении зарплат футболистам «Зенита»
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о повышении зарплат лидерам «Зенита» и главному тренеру команды Сергею Семаку по итогам сезона.

Об этом сообщила председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина.

«Это их дело. Пускай сами решают, кому что добавлять. У «Зенита» и так высокие зарплаты? Так это их проблемы. Могут — делают. Зачем считать чужие деньги? Надо результатами доказывать. Сейчас чемпионами не станут, а там повышай — не повышай, а результата нет. Посмотрим, как будет в следующем сезоне», — сказал Ещенко «СЭ».

48-летний Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. За это время он завоевал 10 трофеев с командой. После 28 туров сине-бело-голубые набрали 51 очко и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Динамо» на два балла.

Андрей Ещенко
Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
Результаты / календарь
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

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Константин Тюкавин

Динамо

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Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Максим Глушенков

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Зенит

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