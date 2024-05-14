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Билялетдинов: «На игре «Зенита» сказывается утрата мотивации Венделом и Клаудиньо»

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Бывший тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался о проблемах «Зенита» в концовке сезона.

«Зенит» усилился, купив Педро, но он молодой и играет не стабильно. Сталкиваясь с повышенным вниманием к себе, он пробуксовывает, потому что опыт надо наработать. Несомненно, хорошее приобретение, но нужно выждать время.

Другие приобретения, Изидор из «Локомотива», вроде, потенциал есть, но в общий рисунок не вписывается. Там много их — Мантуан, Артур, Клаудиньо. Несомненный лидер команды — Вендел, казалось бы, закручивай всю эту карусель, но что-то не срабатывает", — сказал Билялетдинов Metaratings.ru.

По мнению специалиста, Вендел не может найти с партнерами то взаимопонимание на поле, которое раньше было с Малкомом.

«Привычные связи с ним отсутствуют, а новые не обрастают стабильностью. Хотя, можно сказать, что, например, Кассьерра раскрылся именно в «Зените», но этого не всегда достаточно. Утрата общей мотивации у Вендела и Клаудиньо сказывается. Им, видимо, приелось. Это чемпионство не сильно их задевает, отсюда идёт сброс энергетики в матчах.», — добавил Билялетдинов.

«Зенит» после поражения в матче с ЦСКА потерял лидерство в турнирной таблице РПЛ и после 28 туров уступает «Динамо» два балла.

Источник: Metaratings.ru
Ринат Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
Результаты / календарь
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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ЖК
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
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да Силва Виллиан Роша

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Виктор Александров

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