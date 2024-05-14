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В «Динамо» ответили на вопрос о продлении контракта с Личкой

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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о возможном продлении контракта с главным тренером клуба Марцелом Личкой.

Чешский специалист возглавил московский клуб летом прошлого года, подписав однолетнее соглашение.

«Перспективы Марцела Лички, если команда уже точно в медалях РПЛ? Сейчас не время говорить о контракте, важно готовиться к играм — с «Крыльями Советов» и «Краснодаром». Сыграем, дальше будем думать о юридических нюансах», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

После 28 туров РПЛ «Динамо» под руководством Лички занимает первое место в турнирной таблице с 53 очками. В следующей встрече бело-голубые сыграют дома с «Крыльями Советов» 18 мая.

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
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Урал – Оренбург
 - : -
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Спартак – Рубин
 - : -
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Ростов – Балтика
 - : -
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Ахмат – Зенит
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