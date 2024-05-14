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Сегодня, 11:55

Ташуев о словах Володина про лимит на легионеров: «Конкуренция всегда должна быть здоровая»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер «Факела» Сергей Ташуев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о лимите на легионеров в российском футболе.

Во вторник, 14 мая, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин раскритиковал лимит на иностранных игроков в российском футболе.

«Это дискуссионный вопрос. Сейчас у нас нет еврокубков, и легионеров стало меньше приезжать, чем раньше. В «Факеле» у нас играл в составе всего один иностранец Райан Сенхаджи, а в матче «Сочи» — «Пари НН» у хозяев было всего три россиянина в старте. Сейчас в сборной России появилось хорошее поколение молодых игроков: Пиняев, Глушенков и другие. Козлов из «Балтики» подтягивается. Все они получают практику в РПЛ. Если бы у нас не появлялись молодые ребята, то можно было бы говорить и дискутировать на тему лимита, но они у нас есть. Считаю, что конкуренция всегда должна быть здоровая», — сказал Ташуев «СЭ».

В 2022 году был принят лимит на легионеров, при котором команды РПЛ могут внести в заявку на сезон 13 иностранцев и иметь на поле не более 8 из них. Тогда же руководители РФС заявляли, что через два года лимит, возможно, придется изменить, поскольку Министерство спорта РФ настаивало на дополнительной системе мотивации молодых футболистов.

Футбол
РПЛ
Сергей Ташуев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Динамо

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Локомотив

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