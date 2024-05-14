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Сегодня, 14:40

Нагорных — о продлении контракта Галактионова: «Кто-то очень торопит события»

Нагорных заявил, что контракт Галактионова будут обсуждать в конце сезона
Артем Бухаев
Корреспондент
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Юрий Нагорных.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о продлении контракта с главным тренером Михаилом Галактионовым.

«Кто-то очень торопит события. Мы договорились в клубе, что все вопросы будем рассматривать после окончания сезона», — сказал Нагорных «СЭ».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Локомотив» принял решение о продлении контракта с главным тренером команды на два года.

39-летний Галактионов возглавляет «Локомотив» с ноября 2022 года. Под его руководством команда одержала 27 побед, 14 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
Юрий Нагорных
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2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
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 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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