Нагорных заявил, что контракт Галактионова будут обсуждать в конце сезона

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о продлении контракта с главным тренером Михаилом Галактионовым.

«Кто-то очень торопит события. Мы договорились в клубе, что все вопросы будем рассматривать после окончания сезона», — сказал Нагорных «СЭ».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Локомотив» принял решение о продлении контракта с главным тренером команды на два года.

39-летний Галактионов возглавляет «Локомотив» с ноября 2022 года. Под его руководством команда одержала 27 побед, 14 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.