Источник: «Локомотив» продлит контракт с Галактионовым на два года

Руководство «Локомотива» продлит контракт с главным тренером клуба Михаилом Галактионовым, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на собственный источник.

По данным портала, срок нового соглашения составит два года с сохранением текущей заработной платы в размере 5 миллионов рублей в месяц.

Галактионов стал главным тренером «Локомотива» в ноябре 2022 года. После 28 туров РПЛ железнодорожники занимают четвертое место в таблице с 47 очками. В следующем матче красно-зеленые встретятся на «РЖД Арене» с Факелом» 18 мая.