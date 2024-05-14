Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:01

Агент Миранчука: «Будет нелегко сделать, чтобы Антон остался в «Локомотиве»

Владислав Корегин
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, прокомментировал будущее своего клиента в московской команде.

13 мая председатель совета директоров железнодорожников Юрий Нагорных в интервью «СЭ» заявил, что клуб начнет переговоры по продлению контракта с Миранчуком после завершения сезона.

«В конце сезона будет решение по тренерскому штабу, проведут анализ работы и будет принято решение по другим футболистам. Чтобы Антон дальше остался в «Локомотиве», нужно сделать какое-то предложение. Мы ждем, но его нет. Думаю, будет нелегко сделать, чтобы Миранчук остался в «Локомотиве», — цитирует Шпинева Metaratings.ru.

Миранчук является воспитанником академии «Локомотива». В текущем сезоне 28-летний хавбек отыграл 36 матчей за клуб во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость российского футболиста в 5 миллионов евро.

Источник: Metaratings.ru
Антон Миранчук
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вадим Шпинев
6
Читайте также
Форвард «Колорадо» Ничушкин отстранен на шесть месяцев
«Пари НН» может напрямую отправиться в первую лигу, а «Сочи» спастись
Деркач сообщил об установлении причастной к подрыву «Северных потоков» группы
Ничушкин провалил тест на наркотики, Кузя не отпускает «Рейнджерс» в 1/2, а Дадонов снова забил. Что произошло в Кубке Стэнли 14 мая
Радоница — «окликание» покойников: поминовение о Царствии Небесном, что нельзя делать
Песков заявил о нервозности на Западе из-за СВО
Популярное видео
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бонгонда рассказал, что обсуждал с Абаскалем игровое время

Агент Худякова подтвердил уход вратаря из «Локомотива» летом
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости