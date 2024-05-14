Судей Кукуяна и Сухого «прикрепили» к «Зениту», Шадыханова — к «Спартаку»
Департамент судейства РФС определил состав бригад, которые будут работать на финальном матче Пути регионов FONBET Кубка России «Балтика» — «Спартак» и ответной финальной игре Пути РПЛ «Зенит» — ЦСКА. Исходя из выбора, можно сделать вывод, что при назначениях решено отказаться от правила неповторяемости или ему невозможно следовать с учетом тех или иных факторов и обстоятельств.
Например, Павел Кукуян в шестой раз за последние два месяца будет работать на игре с участием «Зенита».
- 2 марта, чемпионат, «Зенит» — «Спартак» — 0:0, ВАР
- 9 марта, чемпионат, «Урал» — «Зенит» — 1:4, судья
- 3 апреля, кубок, «Спартак» — «Зенит» — 1:2, ВАР
- 28 апреля, чемпионат, «Динамо» — «Зенит» — 1:0, судья
- 11 мая, чемпионат, «Зенит» — ЦСКА — 0:1, ВАР
- 15 мая, кубок, «Зенит» — ЦСКА, судья
У Алексея Сухого пятое назначение на матч с участием «Зенита» за полтора месяца.
- 30 марта, чемпионат, «Крылья Советов» — «Зенит» — 1:1, резервный
- 7 апреля, чемпионат, «Зенит» — «Балтика» — 1:0, судья
- 17 апреля, кубок, «Зенит» — «Спартак» — 0:0, судья
- 6 мая, чемпионат, «Факел» — «Зенит» — 1:1, судья
- 15 мая, кубок, «Зенит» — ЦСКА, резервный
Кирилл Левников в пятый раз за два месяца судит встречу с участием «Балтики».
- 10 марта, чемпионат, «Оренбург» — «Балтика» — 1:0, ВАР
- 30 марта, чемпионат, «Балтика» — «Пари НН» — 2:0, ВАР
- 13 апреля, чемпионат, «Ахмат» — «Балтика» — 1:7, АВАР
- 2 мая, кубок, «Ростов» — «Балтика» — 0:1, судья
- 14 мая, кубок, «Балтика» — «Спартак», ВАР
Два последних кубковых матча калининградцев судят Левников и Артем Любимов.
- 2 мая, кубок, «Ростов» — «Балтика» — 0:1, судья Левников, ВАР Любимов
- 14 мая, кубок, «Балтика» — «Спартак», ВАР Левников, АВАР Любимов
У Павла Шадыханова в мае три из четырех назначений — на матчи «Спартака».
- 1 мая, кубок, «Динамо» — «Спартак» — 0:2, резервный
- 5 мая, чемпионат, «Пари НН» — «Спартак» — 0:0, судья
- 11 мая, чемпионат, «Рубин» — «Ростов» — 3:1, ВАР
- 14 мая, кубок, «Балтика» — «Спартак», резервный
На обоих последних кубковых матчах между «Зенитом» и ЦСКА работает Сергей Карасев, вернувшийся из Саудовской Аравии, где он в субботу обслуживал игру чемпионата этой страны «Аль-Шабаб» — «Аль-Ахли» (1:2).
- 2 мая, кубок, ЦСКА — «Зенит» — 1:1, судья
- 15 мая, кубок, «Зенит» — ЦСКА, АВАР
Алексей Ширяев теперь назначается только на игры ЦСКА.
- 28 апреля, чемпионат, «Балтика» — ЦСКА — 3:1, ассистент
- 6 мая, чемпионат, ЦСКА — «Рубин» — 2:2, ассистент
- 15 мая, кубок, «Зенит» — ЦСКА, ассистент
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|28
|15
|8
|5
|49-37
|53
|
2
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
4
|Локомотив
|28
|12
|11
|5
|47-37
|47
|
5
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
12
|Оренбург
|28
|7
|8
|13
|31-38
|29
|
13
|Урал
|28
|7
|8
|13
|27-41
|29
|
14
|Факел
|28
|6
|11
|11
|20-29
|29
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|28
|5
|8
|15
|34-44
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|- : -
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|- : -
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|- : -
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4