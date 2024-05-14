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Судейство

Сегодня, 15:00

Судей Кукуяна и Сухого «прикрепили» к «Зениту», Шадыханова — к «Спартаку»

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Павел Кукуян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Департамент судейства РФС определил состав бригад, которые будут работать на финальном матче Пути регионов FONBET Кубка России «Балтика» — «Спартак» и ответной финальной игре Пути РПЛ «Зенит» — ЦСКА. Исходя из выбора, можно сделать вывод, что при назначениях решено отказаться от правила неповторяемости или ему невозможно следовать с учетом тех или иных факторов и обстоятельств.

Например, Павел Кукуян в шестой раз за последние два месяца будет работать на игре с участием «Зенита».

  • 2 марта, чемпионат, «Зенит» — «Спартак» — 0:0, ВАР
  • 9 марта, чемпионат, «Урал» — «Зенит» — 1:4, судья
  • 3 апреля, кубок, «Спартак» — «Зенит» — 1:2, ВАР
  • 28 апреля, чемпионат, «Динамо» — «Зенит» — 1:0, судья
  • 11 мая, чемпионат, «Зенит» — ЦСКА — 0:1, ВАР
  • 15 мая, кубок, «Зенит» — ЦСКА, судья

У Алексея Сухого пятое назначение на матч с участием «Зенита» за полтора месяца.

  • 30 марта, чемпионат, «Крылья Советов» — «Зенит» — 1:1, резервный
  • 7 апреля, чемпионат, «Зенит» — «Балтика» — 1:0, судья
  • 17 апреля, кубок, «Зенит» — «Спартак» — 0:0, судья
  • 6 мая, чемпионат, «Факел» — «Зенит» — 1:1, судья
  • 15 мая, кубок, «Зенит» — ЦСКА, резервный

Кирилл Левников в пятый раз за два месяца судит встречу с участием «Балтики».

  • 10 марта, чемпионат, «Оренбург» — «Балтика» — 1:0, ВАР
  • 30 марта, чемпионат, «Балтика» — «Пари НН» — 2:0, ВАР
  • 13 апреля, чемпионат, «Ахмат» — «Балтика» — 1:7, АВАР
  • 2 мая, кубок, «Ростов» — «Балтика» — 0:1, судья
  • 14 мая, кубок, «Балтика» — «Спартак», ВАР

Два последних кубковых матча калининградцев судят Левников и Артем Любимов.

  • 2 мая, кубок, «Ростов» — «Балтика» — 0:1, судья Левников, ВАР Любимов
  • 14 мая, кубок, «Балтика» — «Спартак», ВАР Левников, АВАР Любимов

У Павла Шадыханова в мае три из четырех назначений — на матчи «Спартака».

  • 1 мая, кубок, «Динамо» — «Спартак» — 0:2, резервный
  • 5 мая, чемпионат, «Пари НН» — «Спартак» — 0:0, судья
  • 11 мая, чемпионат, «Рубин» — «Ростов» — 3:1, ВАР
  • 14 мая, кубок, «Балтика» — «Спартак», резервный

На обоих последних кубковых матчах между «Зенитом» и ЦСКА работает Сергей Карасев, вернувшийся из Саудовской Аравии, где он в субботу обслуживал игру чемпионата этой страны «Аль-Шабаб» — «Аль-Ахли» (1:2).

  • 2 мая, кубок, ЦСКА — «Зенит» — 1:1, судья
  • 15 мая, кубок, «Зенит» — ЦСКА, АВАР

Алексей Ширяев теперь назначается только на игры ЦСКА.

  • 28 апреля, чемпионат, «Балтика» — ЦСКА — 3:1, ассистент
  • 6 мая, чемпионат, ЦСКА — «Рубин» — 2:2, ассистент
  • 15 мая, кубок, «Зенит» — ЦСКА, ассистент
Кубок России
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Алексей Сухой
Павел Кукуян
Павел Шадыханов
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«Атлетико» не обращалось в «Динамо» по поводу Тюкавина

Стало известно, при каких условиях «Динамо» готово отпустить Тюкавина в «Атлетико»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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