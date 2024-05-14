Судей Кукуяна и Сухого «прикрепили» к «Зениту», Шадыханова — к «Спартаку»

Департамент судейства РФС определил состав бригад, которые будут работать на финальном матче Пути регионов FONBET Кубка России «Балтика» — «Спартак» и ответной финальной игре Пути РПЛ «Зенит» — ЦСКА. Исходя из выбора, можно сделать вывод, что при назначениях решено отказаться от правила неповторяемости или ему невозможно следовать с учетом тех или иных факторов и обстоятельств.

Например, Павел Кукуян в шестой раз за последние два месяца будет работать на игре с участием «Зенита».

2 марта, чемпионат, «Зенит» — «Спартак» — 0:0, ВАР

9 марта, чемпионат, «Урал» — «Зенит» — 1:4, судья

3 апреля, кубок, «Спартак» — «Зенит» — 1:2, ВАР

28 апреля, чемпионат, «Динамо» — «Зенит» — 1:0, судья

11 мая, чемпионат, «Зенит» — ЦСКА — 0:1, ВАР

15 мая, кубок, «Зенит» — ЦСКА, судья

У Алексея Сухого пятое назначение на матч с участием «Зенита» за полтора месяца.

30 марта, чемпионат, «Крылья Советов» — «Зенит» — 1:1, резервный

7 апреля, чемпионат, «Зенит» — «Балтика» — 1:0, судья

17 апреля, кубок, «Зенит» — «Спартак» — 0:0, судья

6 мая, чемпионат, «Факел» — «Зенит» — 1:1, судья

15 мая, кубок, «Зенит» — ЦСКА, резервный

Кирилл Левников в пятый раз за два месяца судит встречу с участием «Балтики».

10 марта, чемпионат, «Оренбург» — «Балтика» — 1:0, ВАР

30 марта, чемпионат, «Балтика» — «Пари НН» — 2:0, ВАР

13 апреля, чемпионат, «Ахмат» — «Балтика» — 1:7, АВАР

2 мая, кубок, «Ростов» — «Балтика» — 0:1, судья

14 мая, кубок, «Балтика» — «Спартак», ВАР

Два последних кубковых матча калининградцев судят Левников и Артем Любимов.

2 мая, кубок, «Ростов» — «Балтика» — 0:1, судья Левников, ВАР Любимов

14 мая, кубок, «Балтика» — «Спартак», ВАР Левников, АВАР Любимов

У Павла Шадыханова в мае три из четырех назначений — на матчи «Спартака».

1 мая, кубок, «Динамо» — «Спартак» — 0:2, резервный

5 мая, чемпионат, «Пари НН» — «Спартак» — 0:0, судья

11 мая, чемпионат, «Рубин» — «Ростов» — 3:1, ВАР

14 мая, кубок, «Балтика» — «Спартак», резервный

На обоих последних кубковых матчах между «Зенитом» и ЦСКА работает Сергей Карасев, вернувшийся из Саудовской Аравии, где он в субботу обслуживал игру чемпионата этой страны «Аль-Шабаб» — «Аль-Ахли» (1:2).

2 мая, кубок, ЦСКА — «Зенит» — 1:1, судья

15 мая, кубок, «Зенит» — ЦСКА, АВАР

Алексей Ширяев теперь назначается только на игры ЦСКА.