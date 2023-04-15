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Масалитин заявил, что ЦСКА повезло в матче с «Уралом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал победу команды над «Уралом» (2:1) в 23-м туре РПЛ.

«Матч с «Уралом» получился очень тяжелым для ЦСКА. Екатеринбуржцы были предельно мотивированы. Все самые опасные атаки хозяев в первом тайме исходили от Егорычева и Бикфалви. А ЦСКА с высоким процентом брака практически ничего не создал. Исключение — голевая передача Зайнутдинова на Заболотного при первом голе. У армейцев был один момент — и они его использовали. Во втором тайме были пенальти, которые не вытекали из хода игры. «Урал» выглядел очень солидно. Думаю, ничья была бы более справедливым результатом. ЦСКА повезло. Еще раз: с таким количеством ошибок сложно на что-то рассчитывать. Тяжелая и неоднозначная игра в исполнении армейцев, но три очка добыты — это главное», — приводит слова Масалитина «Чемпионат».

После 23 матчей «Динамо» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5069739-masalitin-cska-povezlo-v-matche-s-uralom-nichejnyj-rezultat-byl-by-bolee-spravedlivym.html
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 3 : 1
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 0 : 2
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 1 : 2
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 1 : 2
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
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