Щербаченко — о незабитых пенальти «Спартака»: «Холанн тоже пробил мимо против «Баварии»

Экс-тренер «Мордовии» Федор Щербаченко высказался о том, что игроки «Спартака» часто не забивают пенальти.

«Волков из «Акрона» доказал, что он мастер отбивать пенальти. Если брать вместе с матчем против «Торпедо», то те одиннадцатиметровые, которые «Спартак» не реализовал, были достаточно удобны для вратарей. То есть не было там ситуации обмана голкиперов, неберущихся ударов. Это были пенальти ни два, ни полтора. Но я бы не стал всё равно здесь делать больших выводов, хотя, конечно, нужно более подготовленными к исполнению пенальти. Большие игроки тоже порой не забивают пенальти — тот же Холанн пробил с точки мимо в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов с «Баварией», — цитирует Щербаченко «Евро-Футбол.Ру».

Форвард красно-белых Кейта Бальде не реализовал одиннадцатиметровый в матче против «Акрона» (1:2) в полуфинале Пути регионов Кубка России. Ранее «Спартак» исполнял три пенальти в матче с «Торпедо» (2:1) в 23-м туре РПЛ, но забил лишь единожды - отличился Роман Зобнин, а тот же Бальде и Руслан Литвинов не сумели реализовать свои попытки.