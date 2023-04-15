«Торпедо» — «Спартак»: Литвинов получил вторую желтую карточку и покинул поле

Читать «СЭ» в

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов оставил команду в меньшинстве в матче 23-го тура РПЛ с «Торпедо» — 2:0.

Первую желтую карточку Литвинов получил на 48-й минуте, а вторую на 68-й.