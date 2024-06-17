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Сегодня, 17:02

Лунев успешно прошел медосмотр в «Динамо»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Андрей Лунев.
Фото ФК Байер

Как стало известно «СЭ», Андрей Лунев в понедельник, 17 июня, успешно прошел медосмотр перед переходом в «Динамо».

32-летний голкипер в ближайшие дни должен заключить контракт с бело-голубыми по схеме «2+1». Зарплата по соглашению составит 0,9 миллиона евро.

В сезоне-2023/24 Лунев выступал за «Карабах». Он провел 34 матча во всех турнирах, пропустил 43 мяча и 10 раз сыграл на ноль. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2024 года. Ранее голкипер защищал цвета «Байера», «Зенита», «Уфы» , «Сатурна» и «Торпедо».

Андрей Лунев
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Карабах
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 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
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 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
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12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
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 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
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15
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