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Сегодня, 18:00

Титов — о Цымбаларе: «Его юмор дополнял футбол, который он нес в массы»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартак» Егор Титов в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями об игре Ильи Цымбаларя. В понедельник, 17 июня, ему могло исполниться 55 лет.

«Мы не ценим того, что имеем. Можно вспомнить многих, кто ушел внезапно: Безродный, Бахарев... Такая же ситуация с Ильей. Но у него есть особенность — он футболист с большой буквы! Его действия на поле были сравнимы с песней. Это был талант с огромной открытой душой. Его юмор дополнял футбол, которой он нес в массы. А улыбка запомнилась болельщикам и партнерам», — сказал Титов «СЭ».

Цымбаларя не стало 28 декабря 2013 года. В составе красно-белых он становился шестикратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка России.

Сборная Сербии начала Евро-2024 с&nbsp;поражения от&nbsp;Англии (0:1). «Переживаю за Сербию — они наши братья!» Титов — о Евро-2024, трансферах «Спартака» и Цымбаларе

Егор Титов
Илья Цымбаларь
ФК Спартак (Москва)
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Источник: «Химки» могут подписать защитника сборной Болгарии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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