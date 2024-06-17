Агент Мохеби сообщил, что футболист остается в «Ростове»

Футбольный агент нападающего «Ростова» Мохаммада Мохеби Амир Саадати поделился мнением о будущем своего клиента.

Футболист перешел в донской клуб в июле 2023 года.

«Что касается будущего Мохеби, то он остается. У него контракт с «Ростовом», — цитирует агента «РБ Спорт».