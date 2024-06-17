Глушаков может вернуться в «Химки»

Как стало известно «СЭ», полузащитник Денис Глушаков с высокой долей вероятности может продолжить карьеру в «Химках».

20 мая футболист объявил о своем уходе из «Урарту». Хавбек выступал за команду с февраля 2024 года, отыграв 12 матчей во всех турнирах.

В России Глушаков защищал цвета «Спартака», «Локомотива», «Химок», «Пари НН» и «Ахмата». Вместе с красно-белыми игрок стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. За сборную России Глушаков провел 57 встреч.