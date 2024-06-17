Кассьерра признан лучшим игроком «Зенита» в сезоне-2023/24

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра стал лучшим игроком команды в минувшем сезоне, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

27-летний колумбиец признан лучшим в сезоне-2023/24 по итогам голосования болельщиков «Зенита». Кассьерра провел 38 матчей во всех турнирах, забил 24 мяча и сделал 8 голевых передач. С 21 голом он стал лучшим бомбардиром РПЛ.

Нападающий выступает за «Зенит» с лета 2022 года. Ранее он играл за «Сочи».