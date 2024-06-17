Смаков поделился мнением о возможном переходе Зайнутдинова в «Зенит»

Технический директор «Астаны» и экс-капитан сборной Казахстана Самат Смаков обсуждал с полузащитником «Бешикташа» Бактиером Зайнутдиновым возможный переход в «Зенит».

«Скажу вам честно, мы месяц назад говорили с ним об этом. Я свое мнение ему сказал, но пока вам ничего говорить не могу. Пусть это останется между нами», — цитирует Смакова Legalbet.kz.

15 июня в Турции заявили, что переход Зайнутдинова в «Зенит» с большой вероятностью не состоится.