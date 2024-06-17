Смаков поделился мнением о возможном переходе Зайнутдинова в «Зенит»
Технический директор «Астаны» и экс-капитан сборной Казахстана Самат Смаков обсуждал с полузащитником «Бешикташа» Бактиером Зайнутдиновым возможный переход в «Зенит».
«Скажу вам честно, мы месяц назад говорили с ним об этом. Я свое мнение ему сказал, но пока вам ничего говорить не могу. Пусть это останется между нами», — цитирует Смакова Legalbet.kz.
15 июня в Турции заявили, что переход Зайнутдинова в «Зенит» с большой вероятностью не состоится.
Зайнутдинов перешел в «Бешикташ» из ЦСКА летом 2023 года. В сезоне-2023/24 он сыграл 37 матчей за команду и забил один гол.
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