Источник: форвард «Рубина» Даку может перейти в «Краснодар»

«Краснодар» заинтересован в трансфере форварда «Рубина» Мирлинда Даку, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, «быки» уже контактировали с представителями 26-летнего нападающего сборной Албании.

Даку перешел в «Рубин» летом прошлого года из хорватского «Осиека». В минувшем сезоне форвард провел за казанцев 33 матча, забил 10 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.