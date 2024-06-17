Источник: «Химки» могут подписать защитника сборной Болгарии

«Химки» интересуются защитником сборной Болгарии Иваном Турицовым, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, подмосковная команда уже ведет переговоры с 24-летним футболистом.

Турицов с 2019 года выступает за софийский ЦСКА. Летом у него завершается контракт с клубом. Он провел за армейцев 173 матча, забил 7 мячей и сделал 10 голевых передач. Кроме того, на счету защитника 19 матчей за сборную Болгарии.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Турицова в 1,2 миллиона евро.